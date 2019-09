Võru esimene striptiisiklubi avab uksed

Vanad Casino Grand Prix’ ruumid sisustati nädalaga ja nüüd on need valmis. Klubi eestvedaja Deniss Bekker sõnas, et hoone oli heas seisukorras ja sinna pidi põhiliselt juurde ehitama privaattoad. «Nädala ajaga tegime ruumid sobilikuks. Iga päev 10–13 tundi tööd,» rääkis Bekker.