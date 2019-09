Põlvamaale Moostesse tõi 25-aastase mehe programm «Noored kooli». Asukohavalik pole aga päris juhuslik. Rosumovski on sündinud Põlvas. Aasta elas ta Tartumaal Nõos koos ema ja isaga, ent 2.–6. eluaastani Põlvas vanaema ja vanaisa juures. Vahepeal resideerus ta 16 aastat Tallinnas.

Siiski kirjutas ta juba lapsena oma päevikusse, et tuleb veel siia kanti tagasi. «See ongi magus lapsepõlveaeg, mis kõige rohkem südamesse on jäänud. Sellepärast mõtlengi, et olen Põlvast pärit, tekkisid positiivsed seosed. Põlvas käisin ka Mesimummu lasteaias. Tallinna-elu mulle isegi nii väga ei meeldinud.»