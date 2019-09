Reklaam jõuab edaspidi postkasti komplektina

Tänavu kevadel soetas Eesti Post uue reklaamikomplekteerimismasina, mis komplekteerib reklaamid postkastipõhiselt üheks komplektiks ja reklaamlehti hoiab koos väikene kleepsutükk trükiste serval. See on kõige keskkonnasäästlikum võimalik lahendus reklaamide pakendamiseks, võrreldes täieliku kiletamise, paberkaante või muude variantidega. Uus tehnoloogia reguleerib ka komplekti paksust ja arvestab postkastide standardmõõtmetega.

Reklaamide komplekteerimine lihtsustab reklaamide ettevalmistusprotsessi ning teeb lihtsamaks ka postikulleri töö, kuna reklaamid saabuvad tema jaoks postkasti kaupa komplekteerituna ning need saab korraga postkasti panna. Postkastiomaniku jaoks on samuti mugavam võtta postkastist kompaktne pakk kõigi erinevate ettevõtete otsepostidega. Otseposti tellijatele tähendab see, et reklaammaterjalid jõuavad klientideni kiiremini ja kvaliteetsemalt, kuna puudub vajadus kande-eelseks käsitsi sorteerimiseks ja võimalike inimlike sorteerimisvigade tekkeks.