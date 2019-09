Tõrvas toimus ettevõtjate ümarlaud

„Ühise ümarlaua peamiseks eesmärgiks on tugevdada kohalike ettevõtjate ja omavalitsuse vahelist ühistegevust. Ettevõtjad on võtmeteguriks maaelu jätkusuutlikkuse tagamisel. Ettevõtjad on ju need, kes loovad piirkonda uusi töökohti, mis omakorda on tegelikuks aluseks eluks maapiirkondades. Soovime hakata selliseid, aktiivsete diskussioonidega, kokkusaamisi ellu viima regulaarselt ning usun, et vaid ühiselt saame oma piirkonda arendada veelgi edukamalt,“ lausus Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.