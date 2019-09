Võru linn kutsub istutustalgutele.

Tiina Hallimäe sõnul on Koreli oja piirkond olnud üks kehvema vee kvaliteediga veekogusid Võru maakonnas ja üsna mahajäetud piirkond linlaste jaoks ning linn on aastaid teinud suuri pingutusi, et sealset keskkonda parendada ja ala kõigi jaoks toredaks paigaks muuta. „Palju on juba tehtud, kuid palju on veel vaja teha,” sõnas ta. Hallimäe sõnutsi on oluliseks sammuks Koreli oja kaldale liigirikka ja erilise rekreatsiooni- ja loodusõppekeskkonna loomine. „Koreli kalda-alale luuakse park, mis on ainulaadne just selle poolest, et sisaldab lisaks teistele puudele palju erinevaid paju liike," kiikab arendusnõunik lähitulevikku. Ta loodab, et park saab olema põnev paik nii linnarahvale, külalistele kui ka spetsialistidele, kuna plaanide järgi leiab peagi Koreli kaldalt suure valiku erinevat liiki pajusid.