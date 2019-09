Vastse-Roosa külarahvas avas taastatud veskitammi

Vastse-Roosa veskitamm on tema sõnul aegade jooksul olnud kord lagunenud, kord taastatud ja nüüd on taas käes need aastad, kui paisust üle viivad kolm silda on korras. «Ajalooliselt on siin olnud neli silda rivis ja kolm on tänase seisuga taastatud. Maailma arengut see pais ei muuda, aga meie küla jaoks on see väga tähtis asi,» ütles Mõttus.