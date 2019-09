Maarius Suviste: tule maalt linna ja maksa!

Niisiis võtab maainimene suuna pealinna poole. Ja mis selgub – igal pool maksa. Tuled jaamas bussilt maha, tahad kohe tualetti – maksa. Nojah, mõni ütleks seepeale: käinud siis bussis ära. Kui see nii-öelda kabiin olnuks töökorras, siis muidugi. No niikuinii just maainimese pärast ei olnud väidetavalt töökorras, mõtleb ta endamisi.

Astub siis maakas trammi, et soovitud kohta sõita – maksa. Enne veel tuleb läbida kadalipp, et üldse juhini jõuda, raha ulatada ja sõiduõigus saada. Ei ole linnakodanik – maksa. Aga näed, linlased, need Tallinna inimesed, saavad oma kodus, et mitte öelda kodumaal niisama sõita – head tasuta reisi!