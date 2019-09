Elupäästjate vaprus tõi neile aumärgi

«Läksime alguses sellest naisest täitsa mööda. Termokaamera ei näidanud, ta oli riiete all. Kompamise peale leidsime üles. Tavaliselt on inimene termokaamera ekraanil näha,» lisas päästja.

Üheteistkümnendat aastat päästjana töötavale Kurrikoffile pole see esimene tunnustus, 2015. aastast on tal juba elupäästja 3. klassi medal. «Nüüd on väike kollektsioon, kaks tükki panna kuskile kapi peale,» naeris mees.

Päästeteenistuse hõberisti sai Valgamaa päästepiirkonna juhataja Alar Roop (vasakul). FOTO: Päästeamet

Riikide koostöö

Valgamaa päästepiirkonna juhataja Alar Roop pälvis päästeteenistuse hõberisti. See antakse keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal. «Eks ta ikka natuke selles mõttes liigutav oli, et tööd olen siin pikalt juba teinud, üle 20 aasta. Kui selle töö eest ka tunnustatakse, on loomulikult hea meel.»

Roobi sõnul toodi tunnustuse põhjenduses välja näiteks koostöö tegemine Läti piirilinna Valkaga. «Meie paakauto sõidab päris tihti neile appi ja samamoodi aitavad nemad, kui meil on neid vaja.»

Samuti märgiti ära, et päästjad on edukalt nõustanud omavalitsuse töötajaid. «Kuulun regiooni korrapidamisgruppi, eelmisel aastal juhtisin rabatulekahju kustutamistöid. Oluline on ka kogu maakonna üldine areng: meil on esinduslik Tõrva komando, kes väga palju sporti panustab.»

Edasi plaanib Roop põhjalikumalt arendada elanikkonna kaitse ehk kriisides hakkamasaamise temaatikat, mida puudutas ka tema kevadel kaitstud magistritöö. «Et elanikud oleks järjest rohkem valmis selleks, kui mingi suure õnnetuse puhul on elutähtsad teenused katkestatud. Et nad teaksid, mida siis peale hakata. Mida suurem õnnetus, seda vähem pääste kuhugi jõuab. Inimesed peavad mingil hetkel ise hakkama saama.»

Päästeameti teenetemedal kuldsete tammelehtedega anti Räpina päästekomando päästjale Rein Olepile (vasakul). FOTO: Päästeamet

Kodud tuleohutuks

Päästeameti teenetemedal kuldsete tammelehtedega anti Räpina päästekomando päästjale Rein Olepile. Teenetemedali hõbedaste tammelehtedega said Võru päästekomando pealik Erki Land, Antsla päästekomando meeskonnavanem Kalev Tiirmaa ja Vastseliina komando päästja Kaupo Narusk. See autasu on mõeldud nendele, kel seljataga 10-aastane laitmatu või silmapaistvalt hea teenistus päästeametis.

Keegi ei tee kindlasti oma tööd selle nimel, et medalit saada. Aga see tõesti on hea tunne, kui sind märgatakse, ütles Võru päästekomando pealik Erki Land.

Ka Land tõdes, et tegu pole päris esimese autasuga. «Päästeteenistuse medal on olemas.»

Oma oluliste saavutuste hulka, mida ka päästeamet tunnustas, loeb Land edukalt ellu viidud projektid, nende seas näiteks «Tulest targem». Praegu on aktuaalne üle Eesti 500 kodu tuleohutuks tegemine. «Võrumaal on oma osa sinna anda. Koostöös kohaliku omavalitsusega viib päästeamet seda läbi. Päästeameti osa on leida kodud üles, käia seal nõustamas, vaatamas, kas nad saavad ise hakkama või peab rahaga aitama. Tehakse korda kas küttekolle või elektrisüsteem.»

«Keegi ei tee kindlasti oma tööd selle nimel, et medalit saada. Aga see tõesti on hea tunne, kui sind märgatakse,» võttis Land teema kokku.