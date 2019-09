Järgmine Hea Eeskuju ootab valimist

Noortekonverentsi Lahe Koolipäev 2019 projektijuhi Liisa Raaveli edastusel on eesmärk tunnustada koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud ellu midagi sellist, mis väärib kogu Eesti tähelepanu. “See on suurepärane võimalus tõsta esile neid, kelle saavutused seni tähelepanuta on jäänud. Noorte silmapaistvatest tegudest kõneldes näitame, et nad ei ole ainult tulevikutegijad, vaid tublide tegude elluviijad juba täna. Iga väike tegu muudab meie kodumaad ning kodukohta paremaks - olgu selleks helkurite jagamine, lastekodulastele kingituste viimine, vanaemadega tantsu löömine või hoopis midagi muud. Kirjuta meile oma sõpradest ja tuttavatest, kes on viinud ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja tunnustust. Ütleme neile üheskoos aitäh!” kutsus Raavel üles.