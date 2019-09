Põlva sai Eesti ühe moodsaima jalgpallistaadioni

«Nüüd peaks vanematel see jutt ära kaduma, et laste jalad valutavad,» rõõmustas klubi asutajaliige ja kauaaegne eestvedaja Indrek Käo, kelle andmeil on sama moodsad murukatted Eestis üksnes veel Narvas ja Tallinnas. «Kui vana vaiba all olid lihtsalt kivisõelmed ja kummipuru, siis nüüd on all kaks sentimeetrit elastset kummimatti.»

Klubi Lootos presidendi Kristjan Mäeotsa sõnutsi osutus murukatte väljavahetamine võimalikuks tänu Põlva valla 110 000-eurosele toetusele, millele jalgpalliliit lisas 50 000 eurot. Klubi kanda jäi samuti 50 000 eurot, mis ei ole veel koos. «Aga 1. oktoobrini on veel aega,» tõdes Mäeots.

Katte soetamiseks vajaliku omafinantseeringu katteks korraldas klubi annetuskampaania. 20 päeva enne lõppu oli 50 000 eurost kogutud 42 975 eurot, seega on puudu veel pisut üle 7000 euro.

Soovijad proovisid täpsuslööke

Uut katet oli tulnud imetlema ja sellel sportlikult tegutsema üle paarisaja inimese. Soovijad said proovida täpsuslööki ja palli tunnetust, aga ka seda, kui kiiresti pall lendab, kui seda täiest jõust väravasse lüüa. Mõõtmine käis radari abil. Kui ühe ema löödud palli kiirus oli 40 km/h ja poiste löögikiirus jäi valdavalt 60–70 km/h kanti, siis üks piiga saavutas tulemuseks 82 km/h.

Kell 17 alanud ametlikus meistrivõistluste mängus andis avalöögi klubi president Kristjan Mäeots. Lootose meeskond alistas Tallinna FC Wolvesi 1 : 0. Värava lõi Kevin-Keret Ojaste.

Soetada tahame veel staadioni hooldustehnikat, et uus kate kestaks isegi pikemalt kui 15 aastat, rääkis klubi Lootos asutajaliige Indrek Käo.

Mängu järel oli loosimine, milles muruprojekti ULME õnneloosi peaauhinna – reisi kahele inimesele Inglismaale Premier League’i mängu­le – võitis Eesti üks nimekamaid jalgpallureid, Ahjal sirgunud ning Põlva Lootose naiskonnas klubijalgpalli mängimist alustanud Signy Aarna.

Unistada tasub suurelt

Indrek Käo sõnutsi võetakse järgmisena ette staadioni valgustuse renoveerimine. «Ka see pärineb 2004. aastast ja on vananenud. Linna staadionilt on ju näha, mida tähendab korralik valgustus. Soetada tahame veel staadioni hooldustehnikat, et uus kate kestaks isegi pikemalt kui 15 aastat,» lisas Käo.

«Unistanud oleme ka jalgpallihallist – seda enam, et valitsus on lubanud katta maakonnakeskused hallide võrgustikuga. Kuhu see tulla võiks, ei oska praegu öelda. Üks võimalus on paigaldada teisaldatav hall, mille saaks panna talve ajaks poolele staadionile ning mis võetakse kevadel jälle maha.»

Liikmeid on klubil ligi 300. «Oleme maakonna kõige suurem klubi – hakkame juba vaikselt spordikoolile järele jõudma. Lisaks kasutavad meie staadioni kolmepoolse kokkuleppe põhjal veel Põlva kool ja gümnaasium. See on ka loogiline, sest lapsed ju samad,» märkis Käo.

Lapsi käib trennis kõigist Põlvamaa valdadest. «Räpinas anname samuti trenne ja plaanime sügisel hakata ka Kanepisse käima. Oleme kogu maakonna klubi,» rõhutas asutajaliige.