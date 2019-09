Turvas põles nii Põlva- kui Valgamaal

Kella 17.35 ajal saabus häirekeskusele teade, et Põlva vallas Leevijõe külas põlebvana lõkkekoha all ja ümbruses turbapinnas. Enne päästjate saabumist üritasid elanikud ise pinnast lahti kaevata ja põlengut kustutada, kuid see ei õnnestunud. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult.