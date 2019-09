Soodoma külas süttis korstnas tahm

«Õnneks korstnast tuli välja ei levinud ning päästjatel õnnestus suurem kahju ära hoida. Igal juhul oli selgelt näha, et korsten oli jäänud puhastamata. Kellel on see veel tegemata, siis praegu on viimane aeg mõelda korstnapühkija kutsumisele,» rääkis Päästeameti valvepressiesindaja.