Kirurgid jätkavad vastuvõtte Põlvas

Põlva haigla andis teada, et saavutatud kokkuleppe alusel teevad Põlva haiglas edaspidigi ambulatoorseid vastuvõtte Tartu Ülikooli kliinikumi üldkirurgid.

«Kuna eriarsti vastuvõtuaegade ootejärjekorrad on pikad, on mul hea meel, et kliinikumi kirurgid toovad teenuse põlvamaalastele lähemale,» ütles Põlva haigla juht Margot Bergmann.