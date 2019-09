Röövli saagiks langes 205 eurot

Marko Facebooki-lehelt võib näha, et mees asus sel aastal õppima Võru täiskasvanute gümnaasiumis. Samuti on ta asutanud kolimisfirma. Piltide hulgas on näiteks ka sama punane Mitsubishi Colt, millega ta teadaolevalt ka röövretkel käis. Marko on kohalik Võrumaa mees. SIIM SAAVIK