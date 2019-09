Taliujujad teevad läheneva hooaja puhul esimesi starte

Ujutakse nii kalipsodega kui nendeta, meetrise nööriga järel libisev ujumispoi on soovituslik. «See on turvalisuse pärast. Kui midagi juhtub ja parasjagu paati kõrval ei ole, haarad poist. Kuna poi on veekindel, mahuvad kas või meres ujudes sinna vabalt käterätt, vahetusriided, autovõtmed, pudel vett, võileib ning dokumendid. Tuled mis tahes kohas kaldale ning saad kohe end kuivatada ja riidesse panna,» rääkis Ruusmaa.

Ruusmaa tõdes, et tõelisele talisuplejale on vesi praegu veel liialt soe, kuid nendelt, kes ei ole jaheda veega harjunud, nõuab see parajat eneseületust. Kuna tavaliselt on septembris vesi juba jahe, alustavadki taliujujad uut hooaega just sellel ajal.