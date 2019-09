Kuidas esimene aasta Põlvas on möödunud?

Aasta ei ole sugugi läinud kui niuhti, sest kõik on uus: töökoht, keskkond ja kodu. Toimunud on päris palju ning pingutada on tulnud omajagu. Kahetsenud ei ole, kuigi olen suurema osa elust elanud Tallinnas. Enne Põlvasse tulekut korraldasin festivali Eesti Muusika Päevad, enne seda olin kaheksa aastat politsei- ja piirivalveameti orkestri juhataja. Usaldasin sisetunnet ja otsustasin kolida kohta, kust ei ole mu juured pärit.