Võrumaa moelooja kudumid võistlevad Milanos

Milanos esmaspäeval toimuvat moekonkurssi Lab of Mittelmoda peetakse noorte disainerite üheks tähtsamaks hüppelauaks Euroopa kõrgmoemajadesse. Finaalis astub üles 25 noort moeloojat peamiselt Euroopast, kuid ka kaugemalt. Nende seas esitleb oma loomingut ka kaks eestlast: Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud Mändmaa ja Helsingi Aalto Ülikooli esindav Tauri Västrik.

Kollektsiooni «Valge/White» loomisel on kasutatud ainult loodusvalgeid materjale. «Kollektsioon koosneb kleitidest, seelikutest, pluusidest ja jakkidest,» rääkis Mändmaa enne äralendu Lõuna-Eesti Postimehele. «Kasutatud on silmuskudumistehnikat, kus põhikude on lihtne klassikaline parempidine silmuskude, vaheldudes õrna-õhulise teks­tuuriga.»