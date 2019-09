Lõuna-Eesti Postimehe endine suvereporter hakkas telesaatejuhiks

Catlin alustas TV3 ridades tänavu suvel praktikandina, kui veetis kuu ja kaks nädalat «Seitsmeste uudiste» juures.

Ühel hetkel uuris temalt kolleeg Kadri Pikhof, kui kindlalt ta end uudiste tegemise juures tunneb. «Ütlesin, et üpriski kindlalt. Ta ütles, et talle pakuti sellist töökohta, aga ta uudiste kõrvalt ei taha seda lisaks võtta, äkki tahaksin mina saada saatejuhiks, ta oli mind juba soovitanud. Siis nad kirjutasid mulle ja niimoodi see läkski.»

Enda sõnul ei osanud Saar arvata, et midagi sellist võib juhtuda praktika ajal. «Isegi siis, kui lepingu ära tegime, rääkisin lähedastele, et ärge mõelge üle: äkki ma ikka ei saanud sinna.»

Saar võtab ameti üle näitleja Katariina Ratasepalt. Saates tutvustab ta vaatajatele mitmesuguseid kohti ja tegevusi. Siiani on muljed väga positiivsed. «See on hästi lahe. Käime mööda Eestit ringi huvitavates kohtades, kuigi enamasti on siiamaani olnud võtted Harjumaal. Aga käisime ka Valgas, Viljandis ja Paides ning varsti läheme Saaremaale. Kõik, kellega olen saatega seoses kohtunud, on hästi toredad olnud.»

Esimene Saare juhitud saade oli eetris möödunud laupäeval. Valgas filmiti militaarteemapargis ning selle tulemust saab näha järgmises episoodis.

Saatejuhtimine on ka neiule endale hulga uusi paiku tuttavaks teinud.

«Tihti, kui kuulen, mis kohta lähen, ei tundu see nii huvitav. Aga kui lähed kohapeale ja see naine või mees räägib sinuga ise sellest, mis nad teevad, on see hästi huvitav. Näiteks Paide ajakeskus, kus hiljuti käisime. See on muuseum, mis ei kõla kõigile ehk kuigi huvitavalt, aga oli väga põnev.»

Teletöö on Saarele siiani rohkem meeltmööda kui kirjutavas meedias. «Mulle meeldis kindlasti teles rohkem.»