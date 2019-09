Käärikul edendatakse liikumissõbralikku kooli

Eesti koolilapsed liiguvad liiga vähe, vaid 24 protsenti neist täidab soovitust liikuda igapäevaselt aktiivselt terve tund. Väga suureks terviseriskiks on järjest pikalt istumine, samuti on aina vähem neid lapsi, kes veedavad vaba aega aktiivselt õues. Ka trennid ja kehaline kasvatus ei ole paljude laste puhul piisavaks lahenduseks: tavaline treening annab liikumisaktiivsusele juurde vähem kui pool tundi. Hea lahendus on tuua liikumist juurde laste muudesse igapäevategevustesse.

«Lisaks kehalisele kasvatusele ja spordipäevadele, kus liikumine on tavaline, võiks õpilastele liikumist pakkuda terve tavaline koolipäev - ka ainetunnid, vahetunnid koolimajas ja õues ning aeg enne ja pärast koolipäeva,» selgitab TÜ liikumislabori juht ja Liikuma Kutsuvate Kooli programmi eestvedaja Merike Kull. Ta lisab, et sama tähtis on ka liikumistegevuste mitmekesisus, mis tagab põhiliste liikumisoskuste arengu ja on aluseks nii aktiivse eluviisi kujunemisele kui spordialade harrastamisele. Liikuma Kutsuvate Koolide eesmärgiks on koolikultuuri tüürimine selles suunas