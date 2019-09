Valga haiglasse loodava tervisekeskuse valmimist loodeti algselt tänavu kevadeks ja seejärel, et see võiks juhtuda jaanipäeva paiku. Nüüd on ruumid valmis, aga avamiseni läheb veel aega. Asjade kulgu on edasi lükanud muu hulgas pikad läbirääkimised perearstidega.