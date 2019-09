Bussiliini kadumine tekitab tuska

Tegemist on Lux Expressi Eesti liiniga 815, mis sõidab marsruudil Tartu–Põlva–Võru. Tartust stardib see kell 14.45 ja Põlva bussijaama jõuab 15.45. Vahepeale jääb 17 peatust. Kuigi Tartust Põlva sõidavad bussid sageli, teisi liine, millel rohkesti vahepeatusi, selles ajavahemikus ei leidu. Näiteks pool tundi varem stardib samast sihtkohast Põlva poole MK Autobussi inimeste vedaja, kuid sellel on ainult üks vahepeatus.