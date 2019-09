Kaitseliidu suurõppus toimub sel nädalavahetusel Valgamaal

Õppuse stsenaariumi kohaselt on Valga linna elutähtsad punktid hõivanud meile mittesõbraliku riigi üksused ning Kaitseliidu üksuste ülesanne on ala vastasest puhastada.

Kaitseliidu Tartu maleva pealik Lõuna Maakaitseringkonna ülema ülesannetes kolonelleitnant Kaido Tiitus ütles, et SIBUL on Lõuna-Eesti kaitseliitlaste aasta tähtsaim õppus.

„SIBUL on eksam aasta jooksul õpitust ja seetõttu oleme tänulikud Valga valla elanikele ja kohalikule omavalitsusele võimaluse eest sooritada see Valgas,“ ütles kolonelleitnant Tiitus.

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseliitlasi, helistada telefonil 112 või SIBUL 2019 infotelefonil 5918 7170. Lisateavet õppuste kohta saab ka meiliaadressilt sibul.tartu@kaitseliit.ee.

Lõuna Maakaitseringkonna õppus SIBUL on traditsiooniline Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ühisõppus. SIBUL on valitud õppuse nimeks seetõttu, et see sümboliseerib Kaitseliitu - sarnaselt sibulale on ka Kaitseliit väga mitmekihiline.