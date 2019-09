Eesti Metsa Abiks ja keskkonnaamet pooldavad kevadsuvist pesitsusaegset linnurahu

Kui lindude pesitsusrahu tagamist soovitaks lahendada keskkonnaameti töötajaskonna abil, kes peaksid hakkama üksikteatistele eritingimusi seadma ning metsades lindude pesitsemist kontrollimas käima, siis vajaks see metsaosakonna juhataja Olav Etverki hinnangul vähemalt 27 lisaametniku tööle palkamist, samuti tekiks tarbetuid vaidlusi metsaomanike ja ameti vahel, mis tähendaks taas täiendavat töömahtu. Seevastu üldise pesitsusaegse raierahu tagamine seaduse täpsustamisel tagaks võimaluse teatiste väljastamise süsteemi reformimiseks, et viia see vastavusse looduskaitseseadusega, mis keelab pesitsevate metsalindude häirimise ja nende pesade hävitamise.