Galerii: 400 inimest istutas Võru linna läbiva oja kaldale puid ja põõsaid

Võru linna arendusnõuniku Tiina Hallimäe sõnul luuakse Petseri ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul Koreli kalda-alale park, mis on ainulaadne just selle poolest, et sisaldab lisaks teistele puudele palju erinevaid paju liike. «Kokku tuleb Koreli pargialale 132 puud ja 2200 põõsast,» lausus Hallimäe ning lisas, et parki tuleb seejuures kokku 39 paju liiki.