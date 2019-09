Naiskodukaitsjad käisid Soomes

Kalervo Kaarre loodud sõjamuuseumis tutvuti Soome Talvesõja ja jätkusõjaaegse sõduri eluga ning tollaste Soome Lottade tegevusega. Muuseumilooja suur eesmärk on just lastel aidata mõista ja tunnetada, miks ei peaks sõdima ja kui oluline on hoida rahu.