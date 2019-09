Ilm muutub lähipäevil üha jahedamaks

Esmaspäeval tuleb sooja kuni 14 kraadi ja pääsu pole ka vihmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Hommikul pöördub saartel loodesse. Sooja on 6-11, rannikul kuni 14 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 6-10, puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus mõõdukas või halb. Sooja on 9-11 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, ajuti sajab vihma ja kohati on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 8-13, puhanguti 17 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 11-14 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 6-11, öö hakul puhanguti kuni 14, rannikul 17 m/s. Sooja on 4-8, rannikul kuni 12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, õhtul pöördub põhja. Sooja on 10-14 kraadi.

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 2-7, rannikul kuni 11 kraadi, maapinnal on temperatuur kohati 0 kraadi ümber. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.