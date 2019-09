Võru mees läbib 400 meetrit vähem kui kümne sekundiga

Üheksa koma üheksa sekundit. Täpselt sellise ajaga on värske streetbike’ide ehk tänavatsiklite klassi Eesti meister Oliver Lemmik kiirendanud läbi veerand miili, mis on meie ühikutesse arvutatuna 400 meetrit. Kuid see ei ole esimest aastat alaga tõsisemalt tegelema hakanud huvilise võimete piir. Juba järgmisel aastal tahab ta osta uue spetsiaalse kaherattalise, millega rekordit veel sekundi võrra parandada.