Stuudio rajajat üllatas noorte kiire areng

Ta tundis heameelt, et Otepää vallas on nii palju andekaid noori. «Õppisin noortelt palju ja mul oli hea meel, et leidsime nendega ühised eesmärgid, mille poole püüelda.»

Esimesel hooajal oli Otepääl tegutsevas Margit Tali laulustuudios kaheksa neidu. «Minu kõige rõõmsamad hetked olid need, kui noored üllatasid ka iseend ja nägime, milleks nad tegelikult võimelised on,» märkis rahvamuusik. Tema eesmärk on sisendada noortele enesekindlust ja tuletada meelde, et laval olles on väga suur osa heal energial. Peale selle suunas ta noori rohkem võtma riske laulude valimisel ja raskete nootide püüdmisel.