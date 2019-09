Maitsete aasta ja toidukuu täiendavad teineteist

Tänavu kannab Eesti toidupiirkonna tiitlit Vana-Võromaa. «Arvan, et päris hästi on läinud,» ütles Võrumaa Talupidajate Liidu toiduvõrgustiku koordinaator Esta Frosch Vana-Võromaa maitsete aasta kohta. Üritusi on olnud igale maitsele, palju ettevõtmisi on veel ees.