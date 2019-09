President koristas rajapervi

President Kersti Kaljulaid osales pühapäeval Tartu Rattamaratonil ning aitas pärast üritust puhastada rada maha visatud prügist. «Kurb on näha, kuidas spordiürituste järel on tihti metsades ja teepervedel tühje joogipudeleid, geelipakke ja muud prügi. Selleks, et meil oleks kõigil hea tervisespordiga tegeleda, peame hoolitsema ka oma keskkonna eest,» lausus riigipea.