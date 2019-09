Rünnakud võivad Eestis naftahinda kergitada

«Üsna kindlalt saab väita, et sellised rünnakud ei muuda naftahinda odavamaks, aga vastust teab vaid turg,» ütles Miller.

Ta selgitas, et naftasaadustega kauplemine toimub perioodide keskmiste baasil ning iga suur kõikumine on kõikidele turuosalistele täiendav risk ja ebastabiilsus.

Iraani toetatud Jeemeni huthimässulised võtsid rünnaku eest vastutuse, kuid USA ametnike sõnul on vastutaja Iraan, kes ise eitab seda.

New Yorgi toornafta ehk West Texas Intermediate'i (WTI) barrelihind kerkis 8 dollarit ehk 15 protsenti. Päeva vältel on kasv veidi taandunud, kuid on endiselt umbes 10 protsendi juures.