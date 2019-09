Minister Kingo kohtub Põlvamaal ettevõtjatega

«On selge, et Lõuna-Eesti piirkonna kui terviku areng ja edenemine sõltub suuresti ettevõtluse käekäigust ja töökohtade olemasolust,» ütles minister Kingo. «Peame leidma lahendusi, kuidas kohalikku ettevõtlusesse tuua rohkem teadmisi ja kompetentse ja kuidas kogu piirkonda nutikalt arendada. Lõuna-Eesti piirkonna kitsaskohti ja arenguvõimalusi arutati põhjalikult ka ametnike Kagu-Eesti välitöödel, kuid on oluline, et need ei jääks üksnes väljaöeldud mõteteks, vaid leiaksid ka reaalseid lahendusi.»