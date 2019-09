Üle 60-aastase staažiga klaveriõpetaja läks pensionile

Kuressaare muusikakool just loodi, kui Imbil tuli mõte klaverit hakata õppima. Edasi viis koolitee Elleri-nimelisse Tartu muusikakooli, koorijuhtimise erialale. Juba õpingute kõrvalt hakkas Imbi õpetama klaverimängu. Nüüdseks on tased ateinud juba 61 aastat. Muusikalisi saladusi on ta jaganud Kuressaare, Elva, Alatskivi, Räpina, Põlva ja Otepää lastele. Otepää Muusikakoolis on ta tegutsenud 39 aastat.