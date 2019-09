Mati Määrits: suurte meeste mängud

Miks siis ikkagi tasuta ühistranspordile punast tuld näidati? Mina ei näe siin küll muud põhjust, kui et fotolt paistvad härrasmehed pole küllap tükk aega bussiga sõitnud, eriti veel maapiirkonnas. Isiklikud tähelepanekud näitavad, et Põlva-, Võru- ja Valgamaa elanikud on tasuta sõidu võimalust hakanud enesestmõistetavaks pidama, millest ei taheta enam loobuda. Ka sõitjate arv on märgatavalt suurenenud.