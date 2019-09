Peep Männil: kas karusid on liiga palju?

Karude levik ja asustustihedus on jätkuvalt väga ebaühtlane. Kõige kõrgem on see Ida- ja Kesk-Eestis, kõige madalam Lõuna-Eestis. Näiteks on see Põlvamaal kaks-kolm, Valgamaal neli kuni kuus ja Võrumaal enam kui kümme korda madalam kui eespool mainitud tuumikalal. Kusjuures Võrumaa on kõige karuvaesem maakond Mandri-Eestis üldse: jahimeeste hinnangul on seal vaid seitse karust püsielanikku ning poegivad emakarud puuduvad sootuks.