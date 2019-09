Eesti ainus vaguniremondidepoo valmistub laienema

Valga Depoo AS kuulub Eesti ühe jõukaima inimese Oleg Ossinovski kontsernile Skinest Rail. Firma tegeleb vagunite remondiga ja on ühtlasi ainus, kes Eestis seda teenust täismahus pakub. Lätis on samas valdkonnas tegutsejaid kaks ja Leedus üks ning suurem hulk Venemaal. Väiksemas mahus tegutseb Eestis samas valdkonnas riigifirma Operail Muuga depoo, tänavu lõpetati remonditeenuse pakkumine Tapal.