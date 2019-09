Pereettevõtte kasemahlajooke testitakse Hiinaski

Mahla ei kogu kahe pea ja nelja käega loodud pere­ettevõtte Birch Lagoon eestvedajad mitte lõbu pärast. Sellest tehakse mahejooke, mida võib leida 60 poest üle Eesti. Kui alles hiljuti võis neid jooke näha vaid ökopoodides, siis selle aasta augustist läksid pudelid kaubaks ka paari­kümnes Coopi poes. Kasemahlaeksperdid on eesmärgiks võtnud oma toodete müümise välismaalegi ning sestap tuleb seadmeid juurde soetada. Näiteks praegu on joogid testimisel isegi Soomes ja Hiinas.

Tooteid on pereettevõttel praegu seitse, kõikide põhikoostisosa kasemahl. Esimene toode paisati müüki 2017. aasta augustis. Selleks oli Kasemünt. Ajapikku valik laienes ja praegu on mõttes üha uued joogid. Senised märjukesed on aga juba üksjagu tunnustust saanud. Näiteks Kasesõstar valiti 2018. aasta parimaks mahejoogiks ja Kanepi-Ingver 2019. aasta parimaks joogiks ning rahva lemmikuks. «Tunnustus tekitab motivatsiooni, et sirge seljaga jätkata,» rääkis Komlev.