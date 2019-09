Rõuge volikogu esimehe tool löödi kõikuma

«Opositsioonil on pretensioonid ja arvamus, et nende asjade osas on vastutavaks isikuks volikogu esimees,» sõnas Aigar Kalk Lõuna-Eesti Postimehele. «Asja lihtne kokkuvõte on see, et kui opositsioon ei saa oma tahtmist, siis tuleb kuidagi reageerida ja see umbusaldusavaldus - toim) on opositsiooni tüüpiline käitumine.»