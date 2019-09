Uus Vargamäe meelitab turiste ligi

«Plaan on keskus avada ka järgmiseks hooajaks ja täiendada ekspositsiooni. Samas sõltub keskuse jätkumine pikemas perspektiivis väga ka sellest, kuidas hooned ja rajatised ilmastikule vastu peavad. Hetkel siiski on plaan keskust võimaluste piires edasi arendada, hooneid korrastada, ekspositsiooni arendada ning uuesti mais külastuseks valmis olla,» lisas Ulst.

Võrumaal Vastse-Roosa külas asuvas keskuses on olnud külastajatel võimalik omapäi ringi käia. Põhiliste võttekohtade juurde on paigaldatud infotahvlid. Kompleks on unikaalne, sest osa sellest on autentne Eesti talumajapidamine ja teine osa kuulub filmimaailma.