Vilja tänava uuendamine läks lahti

Vilja tänava 1. etapi rekonstrueerimistööde teostamiseks on AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus sõlminud hankelepingu konsortsiumiga Aigren OÜ ja Taristu Grupp OÜ. Esimese etapi käigus teostatakse ehitustöid Räpina maantee ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul ning kõik selle etapi tööd plaanitakse lõpetada hiljemalt 31. augustiks 2020.

Lisaks tänava tee-ehituslikule osale on planeeritud haljastus, tänavavalgustus ja sademeveesüsteemid, Võru Vesi AS tellimusel reoveekanalisatsiooni- ja veetrassid ning Elektrilevi OÜ tellimusel maakaablid. Samuti on ehitusprojekti koostamise käigus läbi viidud infotunde ja küsitud arvamust tänavaga piirnevate kinnistute omanikelt.