Õpetajad ja lapsed mängisid klotsidega

Kolmapäeval leidis Valga lasteaias Kaseke aset progerongi päev, kus kaks Kasekese töötajat koolitasid teisi valla lasteaiaõpetajaid. Tutvuti programmeerimise algoskusi õpetava raudteekomplektiga, mis on mõeldud eelkõige kolme- kuni viieaastastele lastele. Komplekti tuum on Lego Duplo klotsid ning mootori ja värvianduriga progerong. Lastel on võimalik ehitada väikestes tiimides valmis rong ning rongirada. Komplekti kuuluvad ka eri värvi aktiivklotsid, mis äratavad mängu ellu. Need aitavad lülitada sisse ja välja näiteks rongi tulesid ning muudavad rongi suunda.