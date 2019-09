15. septembril varastati Otepää vallas Pilkuse küla spordikeskuse juurest musta-rohelisekirju Bianchi maastikuratas. Vargusega tekitatud kahju on 3500 eurot.

18. septembri hommikul avastati, et Valga vallas Kaagjärve külas on metsaveo traktori kütusepaagist varastatud 130 liitrit kütust. Lisaks varastati lukustamata tööriistakastist torutangid. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on selgitamisel.