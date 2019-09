Tanklatöötaja takistas joobes juhti sõitu minemast

«Statistikastki nähtub, et võrreldes mullusega on Lõuna-Eesti liiklejad üha enam võtnud oma südameasjaks teed ja tänavad joobes juhtidest puhtad hoida. Kui mullu kõrvaldati aasta jooksul tähelepanelike inimeste vihjete peale liiklusest ligemale 350 napsitanud roolikeerajat, siis tänavu on kogukonna abil on rooli tagant juba ära nopitud pea 300 purjutanud sohvrit,» selgitas Soekarusk.