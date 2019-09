Auk tekitas segadust

«Pinnas on sisse varisenud päris sügavale. Olen ise seda seal täitnud. Linn ütleb, et ei ole nende asi. Seal kõrval sügavikus kasvavad juba kartulid. Auk järjest variseb, päris kole,» ütles murelik kohalik.

Segadust tekitas, kes augu likvideerima peaks. «Seal on tegemist eravaldusega, mis kuulub Nestele. Vald võtab ettevõtjaga ühendust ja palub ohtliku olukorra likvideerida,» vastas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama esmalt.

Neste põrgatas vastutuse tagasi. «Tõepoolest, selline koletu auk on Neste Valga tankla juurde tekkinud. Parandamine on aga vallavalitsuse pädevuses, keda oleme teavitanud. Vallavalitsuse ehitusspetsialisti sõnul tegeletakse augu likvideerimisega esimesel võimalusel ning senikaua piiratakse augu ümbrus jalakäijate ohutuse tagamiseks,» vastas Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Seepeale vastas ka Põim Kama, et augu parandab vald. «Kanalisatsiooniava on vallavalitsuse paigaldatud ning kokkuleppel maaomanikuga likvideerib vald tekkinud puuduse. Kuigi erosiooniga on ava juurest pisut pinnast minema uhutud, ei kujuta tekkinud süvend elanikele ohtu.» TIIT LOIM