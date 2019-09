Põlvamaa lugejad on Lõuna-Eesti Postimehe omaks võtnud

«Meedia on arenenud sinnapoole, et päevauudiste edastamisel on videopilt muutunud üha tähtsamaks. Küllap leiavad ka Põlvamaa inimesed järjest sagedamini end olukorras, kus nad saavad rääkida oma töödest ja tegemistest Lõuna-Eesti Postimehe ilusa punase kirjaga mikrofoni.»

Hea lugu sünnib inimestega suheldes

Lugejad on kiitnud nii Lõuna-Eesti Postimehe sisu, välimust kui ka operatiivsust. «Väljendatud on küll kahjutunnet Koidu kadumise pärast. Samas olen tagasisidena kuulnud, et Põlvamaa on Lõuna-Eesti Postimehes päris hästi esindatud,» ütleb Mati Määrits.

Kui millegi üle on kurdetud, siis on see pigem postiteenus – vahel saavad lugejad lehe liiga hilja kätte. Kuid see-eest on lehel ka internetiversioon. Värske leht on veebis kättesaadav ilmumispäeva südaööst – juba enne, kui lehte laiali vedama hakatakse. Sestap on ka veebilehe loetavus üha kasvavas joones liikunud.

Mati Määrits Kristjan Teedema/Postimees Mati Määrits, ajakirjanik «Liiva seest tuli välja tsaariaegne münt. Aga ka selline vedamine kuulub õnneks ajakirjaniku või ükskõik millise muu ameti juurde, mida südamega teed.»

«Käin sageli Põlvamaal kohalike inimestega küsitlusi tegemas. Lõuna-Eesti Postimeest pikalt tutvustama ei pea,» ütleb ajakirjanik Siim Saavik. «Vähemalt nende mitmekümne inimese hulgast enamik on olnud lehe püsilugejad ja ka tellijad. Enamik neist kiidab sisu ja samas tuuakse esile, et viimasel ajal on lehes rohkem Põlvamaa uudiseid kajastatud.»

«40 aastat kestnud ajakirjanikutöö on mulle õpetanud: mida rohkem ringi liigud ja inimestega suhtled, seda enam huvipakkuvaid teemasid sulle ette juhtub,» lisab Mati Määrits. «Kas või Peipsisse uhutud rannakülade aardeid otsiva detektoristi Kotkinini juurde jõudsin üksnes tänu sellele, et käisin Räpina valla Pedaspää küla elanike suurtest plaanidest lugu tegemas.»

Ajakirjanikutöö pole kunagi igav, vaid pigem üllatusi täis.

Näiteks kirjeldas Määrits, kuidas ta lugu tehes leidis koos detektoristiga tsaariaegse mündi: «Tõelist ahhaa-efekti kogesin siis, kui palusin Aleksandr Kotkinil pildistamise jaoks detektor ja labidas kätte võtta ning otsinguid «simuleerida». Ega mees ise ka uskunud, et rannajoonelt midagi leida õnnestub, sest see oli samm-sammult läbi käidud. Ometi kõlas peagi kõrvaklappidest detektoristi jaoks juba tuttav helin ning liiva seest tuli välja tsaariaegne münt. Aga ka selline vedamine kuulub õnneks ajakirjaniku või ükskõik millise muu ameti juurde, mida südamega teed.»

