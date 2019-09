Triinu Vähi tuli töö pärast linnast maale elama

«Minu maale kolimise lugu on mõneti tagurpidi lugu,» tunnistas Vähi. «Põlva vallaga olen seotud aastast 2014, mil asusin tööle Taevaskoja turismi- ja puhkekeskusesse. Sõitsin iga päev Tartust Taevaskotta tööle ja tagasi. Sõitsin linnast maale tööle. Mingil hetkel, kui saime abikaasaga aru, et koos oleks lihtsam ja mõistlikum töötada, otsustasime otsida elukoha töökoha lähedale. Otsingud olid tulutud ning meid kõnetavat kodu müügis ei olnud. Lõppkokkuvõttes oli see isegi hea, sest oma kodu oleme nüüd rajanud puhkekeskuse kõrvale, kus oli eraomandis üks väike metsaribake ning omanik oli nõus selle meile müüma.»