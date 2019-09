Millised on kõige meeldejäävamad teemad töönädalatest Põlva- ja Võrumaal?

Kindlasti ei ole mul võimalik selle paari nädala pealt teha üldistust. On olnud võimalust süveneda ja mõista tervikuna, kuidas siin nurgas on inimestel võimalik ligi pääseda arstiabile, sotsiaalteenustele; kuidas nad näevad, et nende kogukonnaelu on muutunud. Tsiteerides üht inimest, et mõni aasta tagasi oli nende külas iga teine maja tühi, täna ei ole ükski tühi, on võimalik leida külatäite kaupa noori inimesi, olgu Leevil või Nedsajas, kuhu inimesed on tulnud seda elukeskkonda oma koduks tegema. Oleme ületanud selle arengufaasi oma riigis, kus suurtes linnades on alati mugavam elu. Osatakse hinnata seda, mida hõreasustus suudab pakkuda.