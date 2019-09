Seiklushundid tormavad rajale

Stardile eelneb infotund rogaini kohta. Tegu on võistkondliku valikorienteerumisega, mille eesmärk on kontroll­aja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisel.

Punktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja ligipääsemise keerukusest. Punktide läbimise järjekord on vaba ning iga võistkond paneb ise paika oma marsruudi. Ei ole kohustuslik läbida kindel arv kontrollpunkte, iga tiim läbib täpselt niipalju kilomeetreid ja punkte, kui on meelepärane ja jõukohane.