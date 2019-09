Kuldar Leis: Põlvamaa üks suur võimalus on kaugtöö ning koostöökeskused

Kuidas on Põlvamaa Eesti taasiseseisvumise järel arenenud nii terve riigi kui Kagu-Eesti kontekstis?

Põlvamaa sai 90ndate alguses väga hästi minema. Noored erastasid kõik need KEKid, TREVid, MEKid ja autobaasid kiiresti ära ning võrreldes näiteks Võruga saime väga kiire stardi. Nullindatel hakkasid naabrid kiiresti järele tulema ning on tänaseks ka osaliselt mööda läinud. Kogu eesotsas olnud seltskond on vanemaks saanud, hoog veidi pidurdunud.

Olen võrrelnud kolme Kagu-Eesti maakonna värskeid arengukavasid ning ettevõtluse osas on kõigi puhul esirinnas puit ning toit. Ühest küljest on see väga hea: teame, milles tugevad oleme. Samas see ka kapseldab. Me ei otsi piisavalt uusi lahendusi. Nii nagu puiduvaldkonnaga, on ka kogu Põlva-, Võru- ja Valgamaaga: 90ndatel oli meil suhteliselt odav tööjõud ja toodang, saime hästi mitmesuguseid lepinguid Skandinaavia maadega, hakkasime eksportima.

Tänaseks me enam nii odava tööjõuga riik ei ole, ettevõtjad on jäänud vanemaks, innovatsiooni vähemaks. Kunagine edu võib kaduda käest. Sellest lähtuvalt on kas või Väimelasse tehtud kompetentsikeskus Tsenter väga hea, sest see koondab uuendusmeelsed ettevõtjad enda juurde, annab puidu- ja mööblitööstusele hoogu ja ideid ning aitab tuua uusi tooteid turule.

Toiduga on see omapära, et meil on üsna väikesed tööstused (kui Tere välja arvata) ja toidu eksport väiketööstustest ei ole hästi võimalik. Seega toodame siia samasse piirkonda ning seega on tegemist ringmajandusega, mis ei too suurt kasvu.

Kas meil on mõni eriti perspektiivikas toode, mis võiks välismaal turgu leida?

Häda on selles, et väiketööstused pole enamasti võimelised välismaale piisavalt suuri koguseid stabiilselt tarnima, kuigi häid tooteid meil kahtlemata on – kas või Üvasi kitsejuust. Mõningaid ekspordile orienteeritud uusi ettevõtteid siiski on, hea näide on Valgjärve lähedal tegutsev Siidrikoda. Selliseid tooteid nagu siider võib tegelikult ükskõik kus toota, meie kandis on seda isegi parem teha, sest lähedal on suured õunaaiad. Need uued ettevõtted ongi tulnud just väljast: Üvasi Tartumaalt, Siidrikoja tegijad Tallinnast (enne seda olid nad välismaal).

Peaksimegi avatud olema, et selliseid ettevõtlikke visiooniga tegijaid meile rohkem tuleks. Sest olgem ausad: ühest sellisest tulijast võib olla rohkem kasu kui kümnest ära läinud õnneotsijast. Usun, et nähes Põlvamaal tehtavaid säravaid ja tulevikku vaatavaid tegusid, on siia valmis tagasi tulema ka mujale õppima läinud ja võõrsile jäänud noored.