Mees kohtus apla nastikuga

Ühel septembrikuu pärastlõunal läks mees vaatama, kas eelmistel päevadel pestud riided on nööril kuivanud. Kuivavate riiete juurest tagasi tulles märkas ta õunapuu kõrval rajal nastikut.

«Olin temast riiete juurde minnes nähtavasti endale märkamatult üle astunud aga ehk oli ta ka kohe raja kõrvalt end sinna libistanud. Kaldun siiski arvama, et nastik oli juba rajal, sest ta ei liigutanud end, olles ametis oma tegevusega,» pajatas Paas.

Esmapilgul arvas ta ussi ebaloomulikku pead nähes, et on selle ettevaatamatusest lömastanud, aga lähemalt vaadates mõistis, et nastik neelab suurt konna.